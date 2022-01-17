Harry Potter yıldızından Rowling için ilginç benzetme: “Aynı fikirde olmadığım teyzem gibi”

Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling, tepki toplamaya devam ediyor. Rowling, trans bireyler hakkında yaptığı açıklamadan sonra hem serinin hayranlarının hem de oyuncuların tepkisiyle karşılaşmıştı. 20. yıl özel bölümününde de görünmeyen Rowling ile ilgili bir açıklama da Rupert Grint'ten geldi.

Sozcu.com.tr

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Harry Potter serisinin yıldızı Rupert Grint, serinin yazarı JK Rowling’in trans bireyler hakkındaki açıklamasından sonra “Aynı fikirde olmadığım teyzem gibi” dedi.

Ron Weasley karakterini 8 film boyunca canlandıran Rupert Grint, Rowling’e tepki gösteren son oyuncu oldu. Rupert Grint, JK Rowling’i translar hakkındaki görüşlerine katılmadığı bir teyzeye benzetti.

Harry Potter yıldızı, geçen yıl biyolojik kadınların trans hakları lehine riske atıldığına dair endişelerini dile getirdiğinde Rowling’e karşı konuşanlar arasındaydı. 33 yaşındaki Grint, Sunday Times’a şunları söyledi: “JK Rowling’i bir teyzeye benzetiyorum. Teyzemin söylediği her şeye mutlaka katılmıyorum ama o hâlâ benim teyzem.”

Rowling, yorumları nedeniyle trans aktivistler tarafından karalandı. Daniel Radcliffe ve Emma Watson da transseksüel topluluğu destekledi. Ancak Rowling, transfobik olduğunu reddetti. Yayınladığı bir tweet’te: “Seks gerçek değilse, küresel olarak kadınların yaşanmış gerçekliği silinir. Transları tanıyorum ve seviyorum, ancak seks kavramını silmek, birçok kişinin hayatını anlamlı bir şekilde tartışma yeteneğini ortadan kaldırıyor.”

Rupert Grint, 2001’den 2011’e kadar olan sekiz filmin hepsinde başrol oynadı ve en az 70 milyon dolar kazandı. Grint, röportajında rolüyle ilgili de şunları söyledi: “Ron’dan ayrılmayı hâlâ çok zor buluyorum. Hayatımı Harry Potter filmlerinde ölçüyorum. İçime çok işlemişler. Kendimi Ron olmaktan ayırmak çok zor. 20 yıl önce başladığına inanamıyorum. Kesinlikle kim olduğumu şekillendirdi.”

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