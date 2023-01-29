Harry Potter yıldızları Türkiye’yi ziyaret eti

Harry Potter serisinde Weasley ikizleri Fred ve George'u canlandıran James ve Oliver Phelps, farklı şehirleri dolaştıkları programları Fantastic Friends için Türkiye'deydiler. İkiliye yine aynı seride Nymphadora Tonks'u canlandıran Natalia Tena da eşlik ediyordu.

Sozcu.com.tr

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Harry Potter’dan James ve Oliver Phelps, Fantastic Friends programı için Türkiye’ye yaptıkları gezi sırasında rol arkadaşları Natalia Tena ile yeniden bir araya gelirken birbirinden renkli görüntüler paylaştı.

Oyuncular, farklı yerlere seyahat ettiklerini gösteren gösteriden birkaç fotoğraf paylaştı. 36 yaşındaki ikizler, Harry Potter filmlerinde Fred ve George Weasley’i, Natalia Tena ise Nymphadora Tonks’u canlandırıyordu.

Geziden bir görüntüde, çift semazen törenine de hazırlanıyormuş gibi görünüyordu.

James Phelps ayrıca hamamdan çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı. İkili, ülkeyi keşfetmeye devam ederken bir çömlek kursuna da katıldı.

James Phelps, fotoğrafların yanına şunları yazdı: “Türkiye, harikaydın!!! Her zaman harika olan @nattenlady ile @FantasticFriends’in yeni bir bölümünü çekerken müthiş zaman geçirdim.

Yemekler, manzara ve (özellikle ülkenin doğusundaki) sıcak karşılama… Gerçekten unutulmaz bir zamandı.”

İkizlerin programına daha önce de Evanna Lynch (Luna Lovegood) ve Bonnie Wright (Ginny Weasley) katılmıştı.

İkizler, yapım şirketi Off The Fence tarafından satılan programın baş yapımcılığını üstleniyor.

OTF’nin genel yayın yönetmeni Stefanie Fischer şunları söyledi: “Daniel Sharp, dünyanın en iyi yeteneklerinden bazılarına büyük erişime sahip ve Oliver ile James ve arkadaşları hayal kırıklığına uğratmıyorlar.”

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