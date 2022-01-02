Harry Potter’a damga vuran detay: JK Rowling’in adını resmen sildiler

Harry Potter kitaplarından esinlenen ilk filmin 20'inci yılı için kamera karşısına geçen ünlü oyuncular sanat dünyasının gündemine oturdu. Aralarında Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint ve Helena Bonham Carter gibi oyuncuların ve filmin yönetmenlerinin yer aldığı programda serinin yaratıcısı JK Rowling'in adı ise sadece 10 kez anıldı.

Sozcu.com.tr

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Transbirey konusunda yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken Harry Potter serisinin yaratıcısı JK Rowling, kendi şaheserinden iyice uzaklaşıyor…

Kitaptan uyarlanan film serisinin 20’nci yılı vesilesiyle kamera karşısına geçen oyuncular ve yönetmenler özel bir program için bir araya geldi. 1 saat 42 dakikalık özel programda JK Rowling’in adı sadece 10 kere geçti.

Program için kamera karşısına da geçmeyen JK Rowling’in sadece arşiv görüntülerinin yer aldığı da ortaya çıktı.

Rowling bir süre önce verdiği demeçte transbireyler hakkında ayrımcı açıklamalarda bulunmuş ve bu ifadeleri büyük tepki çekmişti. HBO Max’te yayınlanan programda Rowling’in 2019’da verdiği bir röportajdan görüntüler olduğu kaydedildi.

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