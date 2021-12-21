Harry Potter’ın özel bölümünden ilk fragman yayınlandı

Harry Potter serisinin ilk filminin 20. yılını kutlamak için Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint Hogwarts'a dönüyor. 1 Ocak'ta HBO Max'te yayınlanacak özel bölümün ilk fragmanı da yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda en çok beklenen şovlardan biri olan Harry Potter özel bölümü için geri sayım başladı. HBO Max Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts’a Dönüş’ün resmi fragmanını yayınladı. HBO Max özel bölümü, son film Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2’nin yayınlanmasından 10 yıl ve Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın vizyona girmesinden 20 yıl sonra dizinin sevilen oyuncularını ve film yapımcılarını yeniden bir araya getiriyor.

Özel bölümde üç başrol oyuncusunun yanında Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, yapımcı David Heyman ve film yapımcıları Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell ve David Yates de yer alıyor.

Serinin uyarlandığı kitapların yazarı J.K. rowling ise transfobik söylemlerinden sonra bu özel bölümde yer almayacak ve sadece arşivden görüntüleri kullanılacak.

Yayınlanan fragmana göre oyuncular ve yapımcılar Hogwarts’ta nostaljik bir geziye çıkıyor.

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