Harry Potter’ın telif haklarına sahip yayınevinde taht kavgası

Harry Potter ve Açlık Oyunları gibi kitaplarla yayın dünyasına damga vuran, 1.2 milyar dolarlık yayınevi Scholastic'in yeni sahibinin kim olacağı merak konusu. Şirket CEO'sunun ani ölümüyle açıklanan mirasın, oğullarına ve kardeşlerine kalmayıp bir dönem ilişki yaşadığı yöneticilerden birine kalması tartışma yarattı.

SOZCU.COM.TR

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The Wall Street Journal’ın haberine göre, 1,2 milyar dolarlık yayınevinin CEO’su, şirketin kontrolünü iki yetişkin çocuğu veya dört kardeşi yerine uzun süreli romantik bir ilişki yaşadığı şirketin baş strateji sorumlusuna bıraktı.

Harry Potter kitaplarının ABD versiyonlarını yayınlayan Scholastic Corp.’un Başkanı ve CEO’su Richard Robinson Jr., Martha’s Vineyard’da yürürken haziran ayında 84 yaşında aniden yaşamını kaybetti.

The Journal tarafından görüntülenen Robinson’ın 2018 yılında düzenlenen vasiyetine göre, Scholastic’teki yüzde 53,8’lik kontrol hissesini şirketin baş strateji sorumlusu Iole Lucchese’ye bıraktı. Aile üyeleri ve eski iş arkadaşları gazeteye verdikleri demeçte, çiftin şirket içinde sır olan uzun süreli romantik bir ilişki yaşadıklarını söyledi. The Journal’a konuşan çalışanlar, Robinson’un öldüğünde Iole ile bir ilişki içinde olmadıklarını söylediler.

AİLE, YASAL İŞLEMLER İÇİN HAZIRLANIYOR

Wall Street Journal’ın haberine göre Robinson, vasiyetinde tüm kişisel eşyalarını iki yetişkin oğlu, dört kardeşi ve eski karısı yerine ortağı ve en yakın arkadaşı olarak tanımladığı 54 yaşındaki Lucchese’e bıraktı.

Robinson, ayrıca hisselerinin yüzde 53,8’i dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyon şirket hissesini ve 2 milyondan fazla hisseyi de Lucchese’ye bıraktı. 30 yıl önce Kanada’da Scholastic’te çalışmaya başlayan Lucchese, temmuz ayında yönetim kurulu başkanı oldu.

Robinson’un büyük oğlu John Benham Robinson, The Journal’a babasının vasiyetinin yaraya tuz basmak gibi olduğunu söyledi. Konuya yakın isimleri açıklanmayan kaynaklar The Journal’a verdikleri demeçte, Robinson’ın aile üyelerinden bazılarının yasal işlem yapmayı düşündüklerini söyledi.

Küçük oğlu Maurice Robinson ise “Vasiyetinden oğullarını görmediğini düşünebilirsiniz, ama bu doğru değil. Son iki yıldır onu haftada birkaç kez gördüm” dedi. Robinson’ın eski karısı Helen Benham da pandemi sırasında ailesine daha da yakınlaştığını, tüm zamanını çocuklarıyla birlikte geçirdiğini söyledi.

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