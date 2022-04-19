Harry Potter’ın ünlü oyuncusu J.K. Rowling’e arka çıktı

"Harry Potter" filmlerinde Profesör Sprout'u oynayan ünlü oyuncu Miriam Margolyes, transfobi suçlamaları nedeniyle linçlenen J.K. Rowling'e sempatisini sundu.

Sozcu.com.tr

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“Harry Potter” serisinin yazarı J.K. Rowling, trans kadınları gücendirmemek için kadınları “adet gören insanlar” olarak yeniden sınıflandırmaya çalışmanın kadın olarak büyüme deneyimini küçümsediğini söylemişti.

Bu sözleri üzerine yoğun tepkiler alan 56 yaşındaki ünlü İngiliz yazar, “iptal kültürü”ne maruz bırakılarak Harry Potter’la ilgili yeni projelerden uzak tutulmuştu.

Serinin başrol oyuncuları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint de dahil olmak üzere daha genç Potter yıldızları, biyolojik cinsiyetin önemi hakkındaki görüşlerini ifade eden Rowling’den uzaklaşmıştı.



Times’ın haberine göre, pazartesi günü BBC belgeseline konu olan aktris Miriam Margolyes, kadın ve transların hakları konusundaki tartışmanın incelikli olduğunu söyledi.

“TRANS OLMANIN TEK BİR CEVABI YOK”

Kendisi de LGBTİ birey olan ve 1967’den beri Heather Sutherland ile birlikte olan Margolyes, “Bütün bu trans sorularının tek bir cevabı yok. Ancak J.K. Rowling’in aldığı hakaretin yersiz olduğunu düşünüyorum. Onu hiç tanımıyorum. Ona bir insan olarak hayranım. Cömert bir kadın, parlak bir yazar” dedi.

80 yaşındaki Margolyes, yazar ve diğer oyuncular arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmaya istekli olduğunu söyledi.

Rowling’in en ateşli eleştirenlerden biri olan ve Hermoine Granger karakterini canlandıran Emma Watson da “Translar, olduklarını söyledikleri kişilerdir ve sürekli olarak sorgulanmadan ya da söyledikleri kişi olmadıkları söylenmeden hayatlarını yaşamayı hak ederler” açıklamasını yapmıştı.

Transfobik olduğunu reddeden Rowling, birçok kez İngiltere’nin yaşayan en başarılı yazarı seçilmesine rağmen pazar günü İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için açıklanan Platinum Jübile okuma listesine giremedi.

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