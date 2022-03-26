Harry Potter’ın yazarı, kendisini savunan Putin’e tepki gösterdi

Harry Potter serisinin yazarı Rowling, Rusya Devlet Başkanı Putin’in "Rowling'i de sırf toplumsal cinsiyet hakları konusundaki hayranlarını memnun etmediği için yakın zamanda iptal ettiler" sözlerine tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı’daki iptal kültürünü eleştirdiği konuşmasında Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling’e yönelik tepkileri örnek göstermesine Rowling’den yanıt geldi.

Batılı ülkelerde Ukrayna'daki savaş sonrasında Rus müziğine ve edebiyatına yönelik boykotu eleştiren Putin, İngiliz yazar J.K. Rowling’in de cinsiyet haklarıyla ilgili sözlerinden dolayı “ayrımcılığa maruz kaldığını” belirtmişti. Putin konuşmasında “Eserleri tüm dünyada yayımlanan çocuk kitapları yazarı Rowling’i, sırf toplumsal cinsiyet hakları konusundaki hayranlarını memnun etmediği için yakın zamanda iptal ettiler” demişti.

Bunun üzerine Rowling, sosyal medya hesabında Kremlin'e muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni’nin hapis cezası almasıyla ilgili bir makale paylaşarak “Kültürünü silmeye çalıştığı için Batı’yı eleştirmek, direndiği için suçlanan sivilleri katledenler veya onları eleştirenleri hapse atıp zehirleyenlerin işi olmamalıdır” ifadelerini kullandı. Rowling, Ukrayna’daki çocuklara yardım etmek için kurduğu yardım kuruluşuna bağış yapacağını da ifade etti.