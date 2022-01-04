Harry Potter’ın yıldızı Emma Watson’dan Filistin’e destek mesajı

Harry Potter'ın yıldız ismi Emma Watson'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım gündem oldu. Filistin'e destek mesajı yayımlayan Waston'a sosyal medyada beğeni yağarken, İsrailli yetkililer eleştiri mesajı yayınladı.

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İngiliz aktris Emma Watson’ın resmi Instagram hesabından yaptığı Filistin paylaşımı gündem oldu. Filistin halkına destek mesajı gönderen Watson, Filistinlilerin bir mitinginden görüntünün ve ‘Dayanışma bir fiildir’ yer aldığı afişin görselini paylaştı.

Harry Potter’ın yıldız ismi tarafından paylaşılan fotoğraf, İsrail’in kuşatma altındaki Gazze Şeridi’ne 11 günlük ölümcül bir saldırı gerçekleştirmesinden sonra ‘Kötü Aktivizm Kolektifi’ tarafından geçen yıl Mayıs ayında yayınlanmıştı.

BELLA HADİD DE DESTEK OLMUŞTU

O dönem, Bella Hadid ve Susan Sarandon gibi isimler Filistinlileri destekleyen mesajlar yayınlayarak konuyu gündemde tutmayı başarmıştı.

Emma Watson’un paylaşımında İngiliz-Avustralyalı aktivist Sara Ahmed’den bir alıntı da yer aldı. Yazıda; “Dayanışma, mücadelelerimizin aynı mücadeleler olduğunu, acımızın aynı acı olduğunu ya da umudumuzun aynı gelecek için olduğunu varsaymaz.” ifadeleri yer alıyor.

Ünlü yıldızın paylaşımına beğeni ve mesajlar yağarken, İsrail’in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan ise Watson’un paylaşımına yönelik memnuniyetsizliğini dile getirdi.

İSRAİL’DEN SERT ÇIKIŞ

Erdan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kurgu, Harry Potter’da işe yarayabilir ama gerçekte çalışmaz” diye yazdı Erdan sözlerini “Öyle olsaydı, büyücülük dünyasında kullanılan sihir, (kadınları ezen ve İsrail’i yok etmeye çalışan) Hamas’ın ve (terörü destekleyen) PA’nın kötülüklerini ortadan kaldırabilirdi. Ben bundan yanayım!” ifadeleriyle sürdürdü.

Onun yorumları, İsrail’in eski BM büyükelçisi Danny Danon’un yorumlarını izledi.

Danon, “Yahudi düşmanı olduğu için Gryffindor’dan 10 puan” tweet’i ile Emma Watson’u hedef aldı.

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