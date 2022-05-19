Harry Styles’ın Coachella’da kaybettiği yüzüğü hayranları buldu

Ünlü şarkıcı Harry Styles, geçen ay bir festivalde kaybettiği yüzüğünü getiren hayranına teşekkürlerini sundu.

Sozcu.com.tr

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28 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve müzisyen Harry Styles, geçtiğimiz ay katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nde 22 Nisan tarihindeki performansı sırasında, yaklaşık 5500 TL (350 Dolar) değerindeki Gucci yüzüğünü parmağından düşürdü.

CNN’in haberine göre, bir grup katılımcı, “eskitilmiş altın kaplamalı metal aslan başı tasarımı” olarak tanımlanan aksesuarı bulduklarını iddia etti ve onu Styles’a iade etmek için diğer hayranlardan yardım istedi.

HAYRANLARI SEFERBER OLDU

Bunu yapmak için “Hes Getting His Ring Back!” isimli bir Twitter hesabı bile oluşturuldu. Hesapta şarkıcının kendisine, grup üyelerine ve hatta annesine ulaşan hayranların fotoğrafları yayınlandı.

15 Mayıs’ta hesap, yüzüğün Styles’a geri döndüğünü duyurdu. Ünlü şarkıcı da haberi 18 Mayıs Çarşamba akşamı doğruladı.

Instagram hesabında paylaştığı bir hikayeyle Styles, “Geri Döndü, Teşekkürler” diye yazarak yüzüğü paylaştı.

Böylece yüzük, Styles’ın bu cuma çıkacak olan üçüncü solo albümü “Harry’s House”un yayınlanmasından hemen önce şarkıcıya dönmüş oldu.

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