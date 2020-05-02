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Harun Tekin’den YKS uyarısı
Harun Tekin’den YKS uyarısı
mor ve ötesi grubundan tanınan Harun Tekin, Yüksek Öğretim Sınavı (YKS) tarihinin değişmemesi gerektiğini söyledi.
Kültür Sanat 2 Mayıs 2020 - 09:43

Ünlü sanatçı Harun Tekin, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, YKS ile ilgili uyarıda bulundu.

Müfredatta sık sık yapılan değişiklikleri de anımsatan Tekin, şöyle dedi:

“Sistem değişiklikleri, salgın derken sınav tarihleriyle oynanma ihtimali çocukları çok tedirgin etmiş. Böyle bir zamanda sınav takvimiyle ileri geri oynanacağını sanmam, ama n'olur n'olmaz bu toplu talebi hatırlatmakta fayda var: #ykstarihinedokunma”

Sosyal medyada YKS’nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı iddia edildi. Ancak bu iddia doğru değil. YKS, 25-26 Temmuz’da yapılacak.

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