Harvey Weinstein ile ilgili bir iddia daha: Robin Williams’ın kariyerini bitirmeye çalıştı

Good Will Hunting (Can Dostum) yapımcılarından Kevin Smith, filmin gişede iyi olmasına rağmen sinemalardan çekildiğini, çünkü Weinstein'ın Robin Williams'ın daha fazla kazanmasını engellemek istediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un en çok konuşulan skandallarından birinde başrolde olan Harvey Weinstein ile ilgili iddialar bitmiyor. Ünlü yapımcı bu defa tacizle değil, Robin Williams’ın kazancını engellemekle suçlanıyor.

1997 yapımı Gus Van Saint draması gişede 225 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve iki Oscar kazandı. Film yapımcısı Kevin Smith, gözden düşmüş Miramax’ın kurucusu Harvey Weinstein’ın, yıldız Robin Williams’ın kariyerini mahvetmek amacıyla bağımsız filmi sinemalardan erken çekmek istediğini iddia ediyor.

Smith’in yeni kitabı “Kevin Smith’s Secret Stash”ta, Williams’ın filmden 100 milyon doların üzerinde hasılat elde etmesi halinde, kârın daha büyük bir kısmını nakite çevireceğini ve bunu bölüşeceğini söyleyen bir anlaşması olduğunu açıkladı.

Yönetmen Gus Van Saint, Daily Beast ile yaptığı röportajda konuyla ilgili şunları söyledi: “50/50’lik bir bölünme olup olmadığından emin değilim.”

Smith’in kült filmlerinin birçoğu Weinstein ve Miramax tarafından yapıldı. Affleck ve Damon bu filmlerin bazılarında rol aldı.

“Good Will Hunting” 10 milyon dolarlık küçük bir bütçeyle çekildi. Film dokuz Akademi Ödülü’ne aday olurken, Affleck ve Damon En İyi Senaryo Ödülü’nü, Williams ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

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