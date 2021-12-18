Harvey Weinstein, Peter Jackson’ı Yüzüklerin Efendisi’ni Tarantino’ya vermekle tehdit etmiş

Adı skandallarla anılan Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein, Yüzüklerin Efendisi çekimleri sırasında yönetmen Peter Jackson ile de sorunlar yaşamış. Weinstein; Jackson'ı işi, bir diğer başarılı yönetmen Quentin Tarantino'ya vermekle tehdit etmiş.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hollywood’un skandallarla dolu yapımcısı Harvey Weinstein ile ilgili yeni bir iddia daha geldi. Cinsel taciz ve tecavüzden hüküm giyen ünlü yapımcının iş hayatında da baskıcı kişiliği Yüzüklerin Efendisi serisinin hazırlığında kendini göstermiş.

Efsane üçlemenin yönetmeni Peter Jackson’ın menajeri Ken Kamins, ilk filmin 20. yıl dönümü için yapılan röportajlarda Weinstein ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Jackson’ın menajeri Ken Kamins’e göre, Weinstein başlangıçta Jackson’ın birden fazla film yapma planına uymadı ve Jackson’ı tehdit etti:

“Harvey heyecanlıydı. Bunu çok cesaret verici bulduk ve hikayeleri anlatmak için yerimiz olacağını düşündük, ancak Miramax ve Disney arasındaki politik dinamiğe dikkat etmedik. Disney, Miramax için bir bütçe sınırı belirlemişti ve Yüzüklerin Efendisi, kendi başlarına yürütebileceklerinden çok daha fazlaydı. Yönetmen henüz çok tanınmadığı için, Disney bütçeyi ve filmleri arka arkaya çekeceğimizi anladığında, artık aynı gemide olmadıklarını çok net bir şekilde belirtti. Böylece zorlu süreç başladı.”

Sonuçta, Weinstein daha önce onayladığı projede büyük değişiklikler talep etmeye başladı:

“Bob Weinstein da bir noktada Hobbit üçlemesinden vazgeçmeyi önerdi. Peter ile Miramax arasındaki ilişki bozuldu. Harvey, Peter’ı iki buçuk saat süren bir film yapamazsa, Quentin Tarantino’yu yönetmen olarak getirmekle tehdit etti; bu, başlangıçta bizden istediğinin tam tersiydi.”

Ancak daha sonra Weinstein, Jackson’ın Yüzüklerin Efendisi’ni diğer stüdyolara satmasına izin verdi. Sonunda New Line Cinema anlaşmayı kabul etti ve hatta Jackson’a iki filmlik projesini bir üçlemeye dönüştürmesini önerdi.

İlginizi Çekebilir Harvey Weinstein ile ilgili bir iddia daha: Robin Williams'ın kariyerini bitirmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir Harvey Weinstein, Angeline Jolie'nin iddialarını reddetti