Hasankeyf’in sembolü 6 metre yükseltildi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesi, Türkiye’nin 4’üncü büyük barajı Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yapımının ardından su altında kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce Hasankeyf’teki eserlerin taşınması ve korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 1329 yılında Eyyubiler döneminde yaptırılan Küçük Saray, sudan etkilenmemesi için 3 aylık çalışmayla 6 metre yükseltildi.

“‘HEYETLERİN KABULÜNÜN YAPILDIĞI BİR YERDİ”

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, “Küçük Saray, Hasankeyf Kalesi’nin sembol eserlerinden biridir. Eyyubi döneminde Küçük Saray heyetlerin kabulünün yapıldığı bir yerdi. Geçmişte altın yaldızlı bezemelerle süslü olduğu saraydı. Aslında yazlık saray da denilir. Küçük Saray, su aldığı kodunun 6 metre üzerine çıkarıldı. Bu çalışma sonucuyla Hasankeyf Kalesi, turizm açısında cazip bir hale getirilmiş oldu” dedi.

76 KRİKO KULLANILDI

Devlet Su İşleri 16’ncı Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada ise “Sarayın dördüncü kademe kaldırma işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece eser, ilk haline göre 6 metre yükseltilmiş oldu. Son kademenin kaldırılmasının ardından, eserin altına beton imalatı yapılacak. Saray, 76 kriko ile 6 metre sınırına yükseltildi. Tarihi yapı, dört aşamada tamamlanmış oldu. Kapalı alanı 216 metrekareye sahip, 3 penceresi ve aslan kabartmasının üzerinde bulunduğu Küçük Saray’daki çalışmaların tamamlanmasıyla, tarihi kale yeniden silüetine kavuşmuş olacak” denildi.

TARİHİ 7 ESER TAŞINDI

Hasankeyf’te inşa edilen Veysel Eroğlu Barajı nedeniyle tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarla taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı.

Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park’a taşınmıştı. (DHA)