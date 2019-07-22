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Hasankeyf’te yangın!
Hasankeyf’te yangın!
Hasankeyf Kalesi'nin yakınlarında kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Çıkan yangın, tarihi eserlere sıçramadan söndürüldü.
Kültür Sanat 22 Temmuz 2019 - 11:52

Batman’da bulunan ve UNESCO’nun 10 kriterinden 9’una karşılayan, 12 bin yıllık tarihe sahip olmasına rağmen sular altında kalacak Hasankeyf’te dün akşam saatlerinde çıkan yangın, ilçe sakinlerini korkuttu. Kuru otlar, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan alevler, görenleri korkuttu.

‘TARİHİ ESERLERDE HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL’

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki tarihi eserlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, “Yangın, kuruyan otların alev almasıyla meydana geldi. Tarihi eserlerde herhangi bir hasar söz konusu değil. Ekiplerimiz yangına müdahale etti ama rüzgarın etkisiyle otların çoğu alev aldı. Meydana gelen manzara bizi üzdü” diye konuştu.

DHA

Son güncelleme: 11:54 - 22.07.2019
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