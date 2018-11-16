Hasankeyf’teki tarihi ticaret merkezi gün yüzüne çıkarıldı

Batman'ın Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçesi Hasankeyf'te, Dicle Nehri kıyısında süren kazılarda bulunan 13 ve 15'inci yüzyıla ait büyük bir seramik atölyesi ile ticaret merkezi gün yüzüne çıkarıldı.

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Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından Hasankeyf’te yürütülen kazılarda günümüzden yaklaşık 500 yıl öncesine ait ticaret merkeziyle seramik atölyesi bulundu. Bir dönem dokumacılık ağırlıklı ürünlerin merkezi olan tarihi ilçe Hasankeyf’te 13-15’inci yüzyılları arasında ticaret merkezi olarak kullanıldığı tespit edilen ve seramik atölyesinin de bulunduğu ören yeri, koruma altına alındı.

13 KUYU TESPİT EDİLDİ

Üniversiteden arkeologlar, Dicle nehri kıyısında yaptığı kazılarda da eski caminin bitişiğinde soğuk hava deposu olarak kullanılan 13 kuyu tespit edildiğini de belirtti.



DHA