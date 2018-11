Hastabakıcı, Barcelona’da yarışacak

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yönetmenliğini ve senaristliğini Soner Sert’in yaptığı, Sonya Dicle Akbaş, Aysan Sümercan ve Elena Ünaldı'nın rol aldığı Hastabakıcı, 15-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 15. Barcelona İnsan Hakları Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma Bölümü'nde yarışıyor. Film, 20’li yaşların sonunda Rusya’dan Türkiye’ye göç eden ve yatalak hastalara bakarak geçimini sağlayan Anna’nın beklenmedik bir gelişme sonucunda iş değiştirmeye karar vermesini ve hayatına çıkan zorluklarla mücadelesini anlatıyor.

Bugüne kadar “Köprü”, “Baba”, “Ses” ve “Alarga” ile pek çok festivale katılıp ödüller alan Sert'in “Hastabakıcı” filmi, TÜRSAK, Gazete Duvar ve Master Sound'un desteği ile çekildi.



Paris’te ve New York’ta da aynı festival kapsamında gösterilecek filmin bugüne değin aldığı ödüller:

14. Geleceğin Sineması, Kısa Metrajlı Film Projelerini Destekleme Yarışması, Birincilik Ödülü. 2017

17. Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, Kurmaca Dalı, En İyi Film Ödülü. 2017

1. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, İkincilik Ödülü. 2017

5. Antakya Uluslararası Film Festivali Kısa Film Dalı, En İyi Film Ödülü. 2017

1. AFSAD Kısa Film Yarışması, AFSAD Ödülleri, Tuğrul Çakar Ödülü. 2017

5. SETEM Akademi, BAK Ödülleri, Kurmaca Dalı, (Soner Sert) En İyi Senaryo Ödülü. 2017

5. SETEM Akademi, BAK Ödülleri, Kurmaca Dalı, (Sonya Dicle Akbaş) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü. 2017

5. SETEM Akademi, Uluslararası İpekyolu Kısa Film Ödülleri, Kurmaca Dalı, En İyi Yönetmen Ödülü. 2017

23. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali, Kısa Film Yarışması, İkincilik Ödülü. 2018

Hisar Kısa Film Seçkisi. 2018

50. SİYAD Ödülleri, Kısa Film Seçkisi, 2018

Van İpekyolu Belediyesi Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Üçüncülük Ödülü. 2018

3. Marmaris Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2017

4. Uşak Kanatlı Denizatı Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Gösterim. 2017

7. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması, Finalist. 2017

4. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kısa Film Yarışması, Yarışma Filmi. 2017

20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2017

London Migration Film Festival, Offical Selection. 2017

11. Human Rights Arts & Film Festival, Offical Selection. 2017

17. Ivy Film Festival, Offical Selection. 2017

Karelian International Film (For Youth) Festival, Offical Selection. 2017

3. Festival de Cinema Escolar de Alvorada, Offical Selection. 2017

2.Thin Line Festival, Offical Selection. 2017

4. UKD 4K Film Festival, Offical Selection. 2017

2. Sunday Short Film Festival, Offical Selection. 2017

SFAAF – South Cinematographic Academy Film & Arts, Offical Selection. 2017

2. North Dakota Human Rights Film Festival, Offical Selection. 2017

Berlin Du Bist Kino Festival, Offical Selection. 2017

Eclipse International Film Festival, Offical Selection. 2017

DC Independent Film Festival, Offical Selection. 2017

50. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri, En İyi Kısa Film Adayı. 2018

40. Clermont Ferrand Kısa Film Festivali, Film Market, Türkiye'den Kısalar, Hazarfen Film Galeri Seçkisi. 2018

14. Akbank Kısa Film Festivali, Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü, Finalist. 2018

29. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Finalist. 2018

6. Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali, Umbrella Bölümü, Gösterim Seçkisi. 2018

8. Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Finalist. 2018

13. İşçi Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2018

7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2018

1. Siirt Kısa Film Festivali, Finalist. 2018

68. Berlin Film Festivali, Türkiye Standı. 2018

11. Çayda Çıra Film Ve Sanat Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2018

10. Montreal Türk Filmleri Festivali, Kısa Film ve Belgesel Yarışması, Finalist. 2018

1. İzmit Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Yarışma Filmi. 2018

23. Boston Türk Festivali, 18. Boston Türk Film Festivali, 13. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması, Finalist ve Gösterim. 2018

18. Frankfurt Türk Film Festivali, Almanya-Türkiye Üniversite Öğrencileri Arası Kısa Film Yarışması, Türkiye'den Kısa Filmler Bölümü, Gösterim Seçkisi. 2018

7. Uluslararası Zeugma Film Festivali – Panorama

3th Whoops Film Festival

Audience Awards 2018 Social Political Shorts Film Festival

Tryon International Film Festival 2018

The Women’s Voices Now Online Film Festival

Hollywood Screenings Film Festival

Green Valley International Film Festival

A Rebel Minded Festival

FARCUME – Festival Internacional de Curtas – Metragens de Faro

NewarkIFF Youth Festival

2th DIRECTORS CUT INT’L FILM FESTIVAL

Buruk Şeyler Sergisi – Archive Berlin ve DOMiD – Almanya’ya Göçün Dokümantasyonu Merkezi

ARTI TV Genç Sinemalar Kuşağı