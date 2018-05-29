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Hastaneye kaldırılan Gökhan Kırdar’dan müjde! Sahneye çıkıyor…
Hastaneye kaldırılan Gökhan Kırdar’dan müjde! Sahneye çıkıyor…
Geçtiğimiz günlerde akciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Türk müziğinin deneyimli ismi Gökhan Kırdar, yarın Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde 'OQ Show' ile sevenleriyle buluşacak.
Kültür Sanat 29 Mayıs 2018 - 17:04

Gökhan Kırdar, 19 Mayıs tarihinde akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Kavacık'ta bulunan Medistate Hastanesi’ne kaldırılmıştı. ilk müdahale yapılmasının ardından Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kırdar’ın tedavisi 23 Mayıs’ta sona ermiş ve sanatçı taburcu olmuştu.

Tedavisinin ardından kendisini toparlayan Kırdar, yarın Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde ‘OQ Show’ ile sevenleriyle buluşacak. Kırdar’ın müzik, dans ve video sanatlarının bir arada olduğu yeni projesi 21:30’da başlayacak. Üç bölümden oluşan gösterinin ilk bölümünde sanatçının yeni ve unutulmaz sözlü eserlerinden oluşan ‘Aşkla Düşleyiş’ kataloğu, ikinci bölümünde film ve dizilere hayat veren eserlerini de barındıran yeni ‘Sound Trax’ kataloğu ve son bölümünde de yeni ‘SkyGen’ kataloğundan seçilmiş iyileştiren biofrekans müziklerle meditatif bir grup seans gerçekleştirilecek.

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