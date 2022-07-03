Hastaneye kaldırılan Travis Barker’dan açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırıldığı açıklanan ünlü müzisyen Travis Barker cephesinden açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Blink-182 grubunun davulcusu olan 46 yaşındaki Travis Barker, geçtiğimiz Salı günü bilinmeyen bir sebeple hastaneye kaldırılmıştı.

Yakın zamanda 43 yaşındaki reality TV yıldızı Kourtney Kardashian’la evlenen müzisyen, rahatsızlanıp tedavi altına alındığını ve neler yaşadığını sosyal medya hesaplarından anlattı.

Barker, Instagram Hikayeler’de yayınladığı bir notta, “Pazartesi günü kendimi iyi hissetmek için endoskopiye gittim. Ama akşam yemeğinden sonra dayanılmaz bir ağrı yaşadım ve o zaman hastaneye kaldırıldım” dedi.

Blink-182 davulcusu, endoskopi sırasında “çok hassas bir bölgede çok küçük bir polip çıkarıldığını ve ne yazık ki operasyon sırasında kritik bir pankreas drenaj tüpüne zarar verildiğini” açıkladı.

Müzisyen, “Bu, pankreas iltihabı anlamına gelen ciddi bir pankreatit ile sonuçlandı. Yoğun tedaviyle şu anda çok daha iyi olduğum için çok çok minnettarım” diye ekledi.

Barker’ın eşi Kardahian da, Instagram Hikayeler’de, “Ah, ne kadar korkutucu ve duygusal bir hafta oldu. Sağlığımız her şeydir ve bazen ne kadar çabuk değişebileceğini kabul ediyoruz.”

“Kocamı iyileştirdiği için önce Tanrı’ya, bizim için olan tüm dualarınız için, yoğun sevgi ve desteğiniz için de size minnettarım.”

“Hastanedeki uzmanlarımıza, doktorlarımıza ve hemşirelerimize, kaldığımız süre boyunca kocam ve benimle böyle harika bir şekilde ilgilendikleri için çok müteşekkirim” diye yazdı.

İlginizi Çekebilir Ünlü müzisyen Travis Barker, hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir Kourtney Kardashian ve Travis Barker'dan vegan tavuk reklamı