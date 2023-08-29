Hastaneye kaldırıldı: Ünlü müzisyen Elton John ev kazası geçirdi

Efsanevi müzisyen ve şarkıcı Sir Elton John, Fransa'nın Nice kentindeki villasında düştükten sonra hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

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76 yaşındaki İngiliz sanatçı Elton John, evinde düştükten sonra hafif yaralanmalar nedeniyle Monako’daki Princess Grace hastanesinin ortopedi bölümüne götürüldü ve burada tedavi altına alındı.



Ünlü ismin temsilcisi, John’un 28 Ağustos Pazartesi sabahı taburcu edildiğini ve şu anda sağlıklı bir şekilde evinde olduğunu doğruladı.



Temmuz ayında son turnesini tamamlayan John, kalan yaz ayını eşi David Furnish ve iki oğluyla birlikte Fransa’da geçiriyordu.

En son 22 Ağustos’ta St Tropez’de kendi gibi ünlü arkadaşlarıyla birlikte süper yatında sakin bir gün geçirirken görüldü.

Şarkıcı, bu ayın başlarında Niece’te, dört erkeğe yönelik cinsel saldırılardan aklanan Kevin Spacey ile akşam yemeği yerken görüntülenmişti.

Şarkıcı, müziği bırakmasa da, ona olan ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için turneyi bırakmaya karar verdi. Hayranlarına yaptığı açıklamada, “Turneye çıkmak benim için artık çok yorucu ve beni ailemle çocuklarımdan uzaklaştırıyor.” dedi.

Daha önce iki oğlunu hayatındaki “en harika şey” olarak nitelendiren şarkıcı için ailesiyle birlikte olmak büyük önem taşıyor.

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