Hastings Dükü Simon Basset’tan James Bond’a

İlk sezonu aralık ayında yayınlanan ve Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başaran Bridgerton'ın ikinci sezonunda kadroda hayranları üzen bir değişim yaşandı. Hastings Dükü Simon Basset rolüyle izleyenlerin gönlünü çalan Regé-Jean Page, diziden ayrıldığını açıkladı.

Page'in açıklamasının ardından ise sinema dünyasını karıştıran bir dedikodu ortaya çıktı. 31 yaşındaki oyuncunun yeni James Bond olacağı kulislerde konuşuluyor.

UTANGAÇ BİR DÜK

Netflix dizisiyle dünya çapında bir ün yakalayan Page'in, Dük rolüyle gelen övgü ve ilgiden biraz utandığı da söyleniyor. Bir röportajında bir seks sembolü gibi görülmeyi “biraz ezici” bulduğunu belirten Page, medyanın Bridgerton'da rol arkadaşı olan ve gerçek kız arkadaşı olmayan Phoebe Dynevor ile kimyasına odaklanmasından da rahatsız olduğunu belirtiyor.



NETFLIX'TE SİNİRLER GERGİN

Daily Mail'in haberine göre Netflix'te herkes, olanlar hakkında çok gergin. Page ile ikinci bir sezon için anlaşmadıklarından oldukça sinirli oldukları belirtiliyor. Dizinin ekibinin, yapımın bu kadar hit olacağını hesaplayamadıkları düşünülüyor.

Page'in Bridgerton'dan ayrılmasından sonraki söylentiler de sinema dünyasının en ikonik gizli ajanı James Bond’u oynayacağı yönünde oldu.

BOND SÖYLENTİLERİ PAGE'DE YOĞUNLAŞTI

Bond olarak düşünüldüğü öne sürülen Tom Hardy ve James Norton'dan sonra rol için Netflix yapımı ile hızlı bir çıkış yakalayan Page'de daha fazla yoğunlaşmaya başladığı konuşuluyor.

Özellikle Page'in çekimleri süren bir ajan filminde yer alacak olması bu dedikoduları biraz daha alevlendirdi. Avengers: Endgame'in de yönetmenliğini yapan Joe ve Anthony Russo'nun yönetmen koltuğunda oturacağı The Gray Man’de; Ryan Gosling ve Chris Evans yer alıyor. Netflix'in en büyük bütçeli yapımları arasında yer alacak film de Page de rol alıyor.

Aralık ayında Graham Norton'a konuşan oyuncu, sadece Bridgerton ile ilgili konuşabileceğini, Bond'a gönderme yaparak başka bir açıklaması olmadığını söylemişti.

YOKSA BRIDGERTON EKİBİNE KIRGIN MI?

Page aynı zamanda Variety ile yaptığı bir röportajda da Bridgerton'daki rolünün kendisine tek seferlik verildiğini ve yapımcıların ‘bize bir yıl verin' dediğini söyledi: “Bana o zaman sınırlı bir dizi gibi geldi. İçeri giriyorum, kendi payıma katkıda bulunuyorum ve sonra Bridgerton ailesi devam ediyor.”

Bridgerton yıldızı Regé-Jean Page, bir sonraki James Bond olarak lanse edilmesi ile ilgili de sadece bunun gurur verici olduğunu söylüyor.