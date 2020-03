Hatay Kitap Fuarı’na korona virüs engeli!

Can ÇAPAR / Hatay

Hatay'da bu yıl dördüncüsü yapılması planlanan kitap fuarı, corona virüs engeline takıldı. 20-29 Mart'ta yapılması planlanan fuar, ileri bir tarihe ertelendi.

KORONA VİRÜS NEDENİYLE FUAR ERTELENDİ



Hatay Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak fuarın ertelendiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemizde bugün on ikinci vakası görülen Yeni Koronavirüs (Covid-19)'ün yaygınlaşmasını engellemenin en önemli yolu kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durmaktır” denildi ve fuarın ertelendiği duyuruldu. Fuarın ertelendiği tarih belirtilmedi. Yeni tarih daha sonra duyurulacak. Açıklamada ayrıca “Sağlık Bakanlığı'nın öngörüsüne göre nisan ayının sonuna kadar Yeni Korona virüs etkisi azalacağından, planlamış olduğumuz 4. Hatay Kitap Fuarı'nın ertelenmesine karar verilmiştir. Can güvenliği her şeyden önemlidir. Bu sebeple halkımızın hoşgörüsüne sığınarak, önümüzdeki günlerde 4. Hatay Kitap Fuarının yeni tarihini açıklayacağız”