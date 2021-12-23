Hatice Aslan: Sete elimizde bavulla geliyorduk

90'lı yıllarda 'Ferhunde Hanımlar' dizisiyle meşhur olan ödüllü oyuncu Hatice Aslan, "Tüm karakterlerin kıyafetlerini oyuncular kendisi seçip sete getiriyordu. Biz sete sürekli elimizde bir bavulla geliyorduk o zamanlar" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Hatice Aslan, Zorlu PSM Youtube kanalında yayınlanan ‘Teras Noir’ programına konuk oldu. 28 yıl önce ‘Necla’ karakterini canlandırdığı kült dizi ‘Ferhunde Hanımlar’la ilgili konuşan Aslan, şunları söyledi:

“SEN ORTANCA KIZSIN”

– Bir gün Seynan Hanım (Seynan Levent) TRT binasındaki ofisine çağırdı bizi. Böyle bir dizi yapmak istiyorum dedi. Bana “Sen ortanca kızsın, Necla karakterisin” dedi ve başladık projeye. Ben de o zamanlar tiyatro yapıyorum ve dizi çok yeni bir alandı benim için. Gidip dizideki Necla karakter için kıyafet alışverişi yapıyordum. “Bu çok yakışır Necla’ya” deyip alıyordum…

YÜZLERCE OLAYA ŞAHİT OLDUK

– Necla’nın giydiği tüm kıyafetler, daha doğrusu tüm karakterlerin kıyafetlerini oyuncular kendisi seçip sete getiriyordu. Biz sete sürekli elimizde bir bavulla geliyorduk o zamanlar. Yedi yıl boyunca sette ölümler, doğumlar, evlilikler yüzlerce olaya şahit olduk.

– Bugün de halen o alışkanlığım, kimsenin işine çok karışmamak şartıyla sürer. Karaktere yakışacak bir kostüm, aksesuar oldu mu sete getiririm çünkü katkı sağlamak hoşuma gidiyor.