Hatice Beyza Bulut’tan ikinci kitap: Kozanın Sırrı; Aşk

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2016 yılında çıkan ve bugün 3. baskısı yayımlanan ‘Kozadan Çıkmak’ kitabının yazarı, kişisel gelişim eğitmeni Hatice Beyza Bulut, yeni kitabı ‘Kozanın Sırrı; Aşk’ı okurlarla buluşturdu. Kitap, spiritüel dünyaya meraklı ve sorgulayan okuyucuların dikkatini çekecek bir eser.

‘Kozanın Sırrı; Aşk’ın yazarı Hatice Beyza Bulut, son olarak kitabı hakkında şunları söyledi:

“Dış dünyada yaptığımız yolculuğumuzun yanı sıra, içimize de yolculuğumuz önemlidir. Herkesin bir hikâyesi var, herkesin bir hayat mücadelesi. Herkes kendi kozasını örüyor ve amacı kozasından çıkmak. Rengârenk kanatlarla kozadan çıkmayı başarmalıyız. Hem madden hem de manen. Tek hayali uçmak olan kozanın kahramanlarıyız ve hayata nasıl bir bakış açısıyla baktığımız bizleri o kozada ya hapis yapar ya da özgürleştirir. Bütün mesele ‘sır’a ermektir. Tüm bunları spiritüel bakış açısıyla dile getirdiğim kitabımda kozamızın sırrına ortak olmaya ne dersiniz?”