Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor

Hayalet Avcıları yıldızları Bill Murray, Sigourney Weaver ve Dan Aykroyd efsanevi serinin bir sonraki filminde ikonik rollerini yeniden canlandıracaklar.

Sozcu.com.tr

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1984 klasiği Hayalet Avcıları’nın yıldızları, yapımcıların aksiyonu New York’tan Londra’ya kaydırmayı planladıkları Ghostbusters: Afterlife devam filminde yer alacakları bildiriliyor.

Haber, devam filmini Gil Kenan’ın yöneteceği ve Ghostbusters Afterlife filminin yazar-yapımcı rolüne geçeceğinin duyurulmasından bir ay sonra geldi.

Kenan şunları söyledi: “Keşke 1984’e dönüp Mann Valley West’in altıncı sırasındaki çocuğa bir gün bir Hayalet Avcıları filmi yöneteceğini söyleyebilseydim.”

Son Hayalet Avcıları yönetmeni Ivan Reitman’ın oğlu Jason Reitman ise şunları söyledi: “Birkaç yıl önce babam bana anahtarlarını verdi ve birlikte Ghostbusters: Afterlife’ı yaptık.”

Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Carrie Coon, serinin bir sonraki bölümünde geri dönecekler.

Filmin, 20 Aralık 2023’te sinemalarda olması bekleniyor. 2021 filmi, orijinal Ghostbusters (1984) filminin devamıydı.

Yaklaşan filmin hem 1984 yapımı filme saygı duruşunda bulunması hem de serinin hikâyesini devam ettirmesi bekleniyor.

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