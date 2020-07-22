‘Hayaletler’, Venedik Film Festivali’nde

Ödüllü kısalarıyla tanınan Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metraj filmi 'Hayaletler', dünya prömiyerini 2-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 77. Venedik Film Festivali’nde yapacak. Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği film, festivalin Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde Geleceğin Aslanı Ödülü için yarışacak.

“Küçük Kara Balıklar” (2013), “Sulukule Mon Amour” (2016) gibi ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Azra Deniz Okyay'ın yazıp yönettiği “Hayaletler”, dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali'nde yapacak. 2-12 Eylül 2020 tarihlerinde Venedik’in Lido Yarımadası’nda yapılacak festivalin Uluslararası Eleştirmenler Haftası (Venice International Film Critics’ Week) bölümünde gösterilecek olan film aynı zamanda, Geleceğin Aslanı Ödülü için yarışacak.

Yapımcılığını Dilek Aydın'ın üstlendiği, başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir'in paylaştığı “Hayaletler”; tüm Türkiye'de saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçiyor ve o gün İstanbul'un Sucular mahallesinde yaşananları dört farklı karakterin birbirine geçen hikâyesi üzerinden anlatıyor.

SELANİK’TEN ÖDÜL

2017'de Selanik Film Festivali'nin Crossroads platformunda En İyi Senaryo Ödülü ve Jüri Ödülü'nün ikisini birden kazanan “Hayaletler”, bu yıl da, İstanbul Film Festivali'nde Köprüde Buluşmalar'a seçilmiş, Katar merkezli Doha Film Enstitüsü'nün ilk ya da ikinci film projelerine verdiği destek programında post prodüksiyon fonunun sahibi olmuştu.

Görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer'in, kurgusunu Ayris Alptekin'in yaptığı filmin sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk, müziklerini de Ekin Üzeltüzenci üstlendi. Dünya prömiyerini Eylül ayında 77. Venedik Film Festivali'nin Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde yapacak olan “Hayaletler”in Türkiye vizyon tarihi önümüzdeki aylarda belli olacak.