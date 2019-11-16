Hayatı Atatürk

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 81. yıldönümünde büyük saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Bakırköy Şubesi de anlamlı bir etkinliğe imza atarak “Atatürk” konulu fotoğraf sergisi düzenledi.

Yıllarını Atatürk'ün hiç bilinmeyen ve farklı yönlerini gösteren fotoğraflarını toplamaya adayan yazar Hanri Benazus'un koleksiyonundan oluşan resim sergisi, 17 Kasım’a kadar Bakırköy Capacity AVM’de ziyaretçilerini ağırlıyor. Bakırköy ADD Şube Başkanı Özlem Altun, Atatürk'ün vefatının 81. yıldönümünde böylesine büyük ve anlamlı organizasyona imza atmaktan dolayı onur duyduklarını, Hanri Benazus'un kendilerini kırmayıp arşivini tüm vatandaşların görmesi için açtığını söyledi.



Etkinlik kapsamında ayrıca Hanri Benezus, Atatürk ile ilgili yazdığı 95 adet kitaplarını da imzalıyor. Atatürk'ün ömrü boyunca savaş cephelerinden, Cumhuriyeti kurduktan sonra yurt gezilerine ve vefatına kadar 5 bin fotoğraftan oluşan Türkiye'nin en büyük Atatürk arşivine sahip olan Benazus, bu uğurda fotoğrafları elde edebilmek için harcadığı maddi rakamı hatırlamıyor bile.



Ömrü boyunca Atatürk fotoğraflarının izini süren ve yaşadıklarını anlatan Benazus, ‘Atatürk'ü 7 yaşımda gördüm, vefatından sonra ömrüm boyunca fotoğraflarının aslını toplamaya başladım. Bugün herkesin gördüğü Atatürk fotoğrafları arşivimdendir. İki kare fotoğrafı almak için ABD'ye gittim. Orijinal olduğunu tespit edince çok yüksek rakama satın aldım. Benim hayatım Atatürk, bu sevgiyi tarif etmemin imkanı yok. Ben Atatürk'le yaşıyorum' dedi.



AVM'de 250 adet Atatürk'ün orijinal fotoğraflarını sergileyen Benazus, bulduğu her fotoğrafın nerede, hangi yıl, hangi gün çekildiğini de tespit eden bir uzman. Tarihçi olmadığını ancak Atatürk'ün yaşamını tarihsel günü gününe bilen Benazus, elinde bulunan bazı fotoğrafların da hâlâ nerede çekildiğini tespit etmeye çalışan bir araştırmacı. Atatürk'ün vefatından sonra doktorların düzenlediği adli raporun fotoğrafının dahi olduğu Atatürk sergisi, Pazar akşamına kadar Bakırköy Capacity Avm'de sergileniyor.



HANRİ BENAZUS KİMDİR?

1937 yılının 9 Ekim tarihinde Aydın'ın Ortaklar Beldesi'nde Atatürk'le karşılaşması ve masasındaki leblebilerini yemesiyle kamuoyu onu tanıdı. “Atatürk'ün leblebilerini yürüten çocuk” lakabıyla anıldı. “Bugün leblebi yerken ne hissediyorsunuz?” sorusuna “Beni ağlatmak mı istiyorsunuz?” yanıtıyla hafızalara kazınan Hanri Benazus, 27 Mart 1930 tarihinde İzmir'de doğdu. 527 yıllık İzmirli bir ailenin çocuğu. Tahsilini İzmir'de yaptı. Uzun yıllarını iş hayatı içinde geçirdikten sonra 1988 yılından itibaren emeklilik yaşamına geçmiştir. Yıllarca Altay Spor Kulübü'nde yöneticilik ve başkanlık yaptı.

Fanatizm derecesinde bir Atatürk hayranı ve Atatürkçülük Felsefesinin tutkunudur. Halen Türkiye'nin 5 bin adetle en büyük Atatürk Fotoğrafları koleksiyonuna sahiptir. Bu koleksiyondan 3105 adetlik fotoğraflarını Çankaya Köşkü'nde kurulmakta olan Atatürk Müzesi'ne hediye etmiştir. “İnsan”, “Yakın Tarihimiz”, “Atatürk” ve “Atatürkçülük” konusunda yayınlanmış 95 adet kitabı bulunmaktadır.