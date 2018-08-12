Yeni albümü ‘Sabıka Kaydı’ ile büyük beğeni toplayan İrem Derici, müziği, sağlık durumu ve aşk hayatı ile ilgili tüm bilinmeyenleri SÖZCÜ Pazar’a anlattı.

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– Yeni albümün hayırlı olsun. ‘Sabıka Kaydı' için neler söyleyeceksin?

Yaza damga vurmayacağım, sonbahara kafa atmayacağım ve ilkbaharın da dişini çekmeyeceğim. Biraz büyüdüm galiba ben bu albümle… İlk defa bir albümdeki şarkıların beni ne kadar yansıttığını düşündüm.

– Hayatında kimse var mı?

Bir senedir yok… Birine ihtiyaç da duymuyorum. İlk başlarda içimde yalnız öleceğime dair bir kaygı vardı ama aşk isteyince olan bir şey değil. Şu anda da hayatımda kimse yok ve mutluyum.

– Sağlık durumun nasıl? Eski formuna kavuştun mu?

Eski durumum form değildi; çubuk krakerdim. . Şu an ise normalim. Geçen gün doktora gittim ve bana “Maşallah yeni doğmuş bebek gibisin” dedi.

Bu şarkı benim manifestom

– Albümde sözleri sana ait olan ‘Mavi Ekran' şarkısı var. İlk kez sözleri sana ait bir şarkıya yer verdin bir albümünde. Bu şarkı hakkında neler söylemek istersin?

Bir gün sabahın yedisinde yine delirdim ve “Yeter!” diye bağırdım. Hislerimi kağıda döktüm ve Osman Çetin'e yolladım o da besteledi. Benim manifestom gibi, kendimi anlattığım bir şey oldu bu şarkı. Reset attım çok şükür bu şarkıyla hayata.

– Kendini nasıl yeniledin?

Çok hata yaptım hayatta! Sonra da kendime dedim ki, “İrem bu her yere yetişme çabası neden?” İnsanın dinlenmesi de gerekiyor… Bazı insanların dediği şeyleri kafaya takarak 40 kiloya düştüm. Artık “Elalem ne der?” diyerek yaşamaktan vazgeçtim.