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Hayatına son veren Merve Kayaalp toprağa verildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ailesinin yaşadığı evde hayatına son veren dizi oyuncusu Merve Kayaalp'in cenazesi toprağa verildi.

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Hayatına son veren Merve Kayaalp toprağa verildi

Muğla Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alınan Merve Kayaalp’in cenazesi, önce Dalaman Altıntas Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki baba evine getirildi.

Kayaalp’in cenazesi, Dalaman Merkez Camisinde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Killik mezarlığında toprağa verildi. Kayaalp’in cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Oyuncu Merve Kayaalp hayatına son verdi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Merve Kayaalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi, Savaşçı dizilerinde ve bazı reklam filmlerinde rol almıştı.

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