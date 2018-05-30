Hayatını cinlerle mücadeleye adamış bir adam!

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Filmin yapımcılığını geçen yıl Felak adlı korku filmine de imza atan SineLama Film üstleniyor. ‘Cin-i Ayet’ filminin yönetmen koltuğunda Uğur Akünlü oturuyor. Senaryosunu Taylan Işıklar'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Kemal Uçar, Fulden Akyürek, Arda Esen, Toygun Ateş, Cahit Kaşıkçılar, Gamze Gözalan gibi usta isimlerin yanı sıra birçok yardımcı oyuncu bulunuyor. Bir Film'in dağıtımını yapacağı film 1 Haziran 2018'den itibaren sinemalarda olacak.

Filmin konusu ise şöyle; Salih (Kemal Uçar) yalnız yaşayan, hayatını cinlerle mücadeleye adamış bir adamdır. Henüz küçük bir çocukken annesine musallat olan ve ailesini katleden ifritten intikam almak için elinden gelen her şeyi yapan Salih, kendisini, kurallarını İfrit ordusunun padişahı Se’nik’in belirlediği bir lanetin içinde bulur. Salih, bir yandan ailesinin intikamını almak isterken, o zamana kadar varlığından haberdar olmadığı kardeşi Serpil’i de bu lanetten korumak zorundadır.