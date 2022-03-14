Hayatını kaybeden aktör tacizle suçlanıyor

Bugün hayatını kaybettiği açıklanan 71 yaşındaki oyuncu William Hurt, eski partnerlerini taciz edip onlara fiziksel şiddet göstermekle suçlanıyor. Eski sevgilisi, aktörün ölümü hakkında düşündüklerini anlattı.

Sozcu.com.tr

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Doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirtilen William Hurt’ün beklenmedik ölümü sevenlerini üzdü. Bununla beraber hakkındaki kimi suçlamalar da tekrar gün yüzüne çıktı.

56 yaşındaki Oscar’lı aktris Marlee Matlin, William Hurt ile olan ilişkisi boyunca istismara, cinsel saldırıya, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. 2010 yılında çıkardığı “I’ll Scream Later” adlı kitabında yaşadıklarını anlatan Matlin, o 19 ve Hurt, 35 yaşındayken başlayan iki yıllık ilişkileri sırasında yaşadığı cinsel saldırı anını da açıkça anlatmıştı.

“TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİYDİ”

Dün akşam düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nin töreninde görülen oyuncu Marlee Matlin’e, Hurt’ün ölümü hakkında ne düşündüğü soruldu. Duyma kaybı yaşayan aktris, soru karşısında önce omuzlarını silkti, sonrasında da eski partneri Hurt’ü “ona çok şey öğreten harika bir oyuncu” olarak nitelendirdi. Merhum aktörün “türünün tek örneği” olduğunu söyleyen Matlin, “onunla çalışmak her zaman sevgiyle hatırlayacağım bir şey olacak,” diye ekledi.

William Hurt ise, 2013 yılında verdiği bir röportajda suçlamaları büyük oranda kabul ederek “neden olduğu tüm acılar için” özür dilediğini belirtmişti.

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