Hayatını kaybeden ünlü davulcu hakkında şaşırtan iddialar

Mart 2022'de hayatını kaybeden Foo Fighters davulcusu Taylor Hawkins'in ölmeden önce grubunun turne programından bıktığı ve artık "tam zamanlı bir grup üyesi" olmak istemediği iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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50 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı müzisyen Taylor Hawkins’in kaybı; sevenleri, ailesi ve grup üyeleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştı.

Daily Mail’in haberine göre, ani ölümüyle şaşırtan ve kesin ölüm sebebi bilinmeyen Hawkins’in yakın arkadaşları ise ünlü davulcunun yorgun olmaktan ve artık bir turneyi tamamlayamamaktan şikayet ettiğini öne sürdüler.

Deneyimli müzisyenin 25 Mart’ta Kolombiya’da bir otelde ölü bulunmasından bir aydan fazla bir süre sonra birden fazla kaynak Rolling Stone dergisine konuştu ve Hawkins’in Covid-19 pandemisinin ardından tekrar turneye çıkmaktan emin olmadığını ve tam zamanlı bir üye olarak kalabileceği konusunda endişeli olduğunu söyledi.

FOO FIGHTERS REDDETTİ

Foo Fighters ve temsilcileri, bu iddialara cevap vermek için röportaj yapmayı reddettiler, ancak Hawkins’in nasıl hissettiğine dair tanımlamaların yanlış olduğunu söylediler.

Hawkins’in arkadaşı vokalist Sass Jordan, davulcu hakkında, “Dürüst olmak gerekirse, bence çok yorgundu. Bütün oyundan bıktığını söylüyordu” dedi.

Hawkins’in bir diğer dostu Pearl Jam davulcusu Matt Cameron, Hawkins’in Foo Fighters solisti Dave Grohl ile duyguları hakkında konuştuğunu söyledi.

Cameron, Rolling Stone’a, “Dave ile samimi bir ilişkisi vardı ve bana da ‘bunu artık yapamayacağını’ söyledi. Bunlar onun sözleriydi. Bu yüzden sanırım biraz anlaştılar, ama görünüşe göre turne programı bundan sonra daha da çılgınlaştı” dedi.

DOSTLARININ İDDİASI FARKLI

Grubun bir temsilcisi ise, Hawkins’in böyle bir konuyu menajerlerine ya da Grohl’a hiçbir zaman açmadığını ve konuyla ilgili asla “yürekten” bir tartışma olmadığını söyledi.

Merhum davulcunun isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir başka arkadaşı da, Hawkins’in Grohl’a geri adım atmak istediğini söyledikten sonra rahatladığını söyledi.

Kaynak, “Sonunda Dave ile konuşması ve ona bunu gerçekten yapamayacağını söylemesi, onun için özgürleştiriciydi,” diye ekledi.

Hawkins’in arkadaşları, ünlü müzisyenin, grup arkadaşlarına ve grupla çalışarak geçimini sağlayan diğer kişilere sadakatinden dolayı turne programlarında kalmaya devam ettiğini de söylediler.

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