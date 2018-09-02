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Hayko Cepkin konser alanına paraşütle indi
Hayko Cepkin konser alanına paraşütle indi
Müzisyen Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği 'festivale paraşütle inme' hayalini gerçekleştirdi.
Kültür Sanat 2 Eylül 2018 - 21:24

Edremit´teki Zeytinli Dalyan Sahili´nde Milyon Yapım tarafından düzenlenen Zeytinli Rock Festivali´nde sahne alan Hayko Cepkin, bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Hayko konser alanına paraşütle indi. DHA

Hayko konser alanına paraşütle indi. DHA

Daha önce TSK ve Türk Hava Kurumu ile rekorlara imza atan ve hedef şampiyonluğu da bulunan Hayko Cepkin, paraşütle festival alanına iner inmez sahneye çıktı.

Alana inen Hayko hemen sahneye çıktı. DHA

Alana inen Hayko hemen sahneye çıktı. DHA

Seyircilere seslenen Cepkin, “Çok keyifliydi, keşke siz de yapsanız” dedi. Sanatçı daha sonra ara vermeden konserini gerçekleştirdi. DHA

Son güncelleme: 21:36 - 02.09.2018
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