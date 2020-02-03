Hayko Cepkin’in ilk senfoni konseri alkış aldı
Başarılı müzisyen Hayko Cepkin, Events Across Turkey organizasyonu kapsamında Sabri Tuluğ Tırpan yönetimindeki, Turhan Yükseler şefliğindeki, 40 kişilik Night Flight Symphony Orchestra’sı ile birlikte sahneye çıktı.
Her bir şarkinin senfonik düzenlemeleri, Hayko Cepkin ve Sabri Tuluğ Tırpan tarafından yazıldı. Konser için uzun süredir çalışan eki, 31 Ocak Cuma akşamı Lütfi Kırdar sahnesindeydi. İzleyiciler, konsere yoğun ilgi gösterirken, konser sonunda orkestrayı ve Hayko Cepkin’i alkış yağmuruna tuttu.