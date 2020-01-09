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Hayranıyla klip çekti
Hayranıyla klip çekti
Genç pop şarkıcısı Alper Erözer, 2020’ye uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni teklisiyle merhaba dedi.
Kültür Sanat 9 Ocak 2020 - 16:47

Söz ve bestesi Murat Ercan ve Hakan Kılınç'a, düzenlemesi Murat Ercan'a ait olan Alper Erözer’in yeni şarkısı “Hâlâ” Erözer Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Renkli bir klibe imza atan Erözer'in klip yönetmenliğini Kemal Kekeva üstlendi. Sosyal medyada genç hayran kitlesine sahip olan Erözer, yaklaşık bin hayranının arasından birinin hayalini gerçekleştirdi. Hayranı ile kamera karşısına geçen Erözer, klipte oldukça eğlendiğini belirtti. Alper Erözer, yeni şarkısıyla birlikte hayranlarıyla farklı şehirlerde vereceği konserlerde buluşacağının sinyallerini verdi.

Son güncelleme: 16:48 - 10.01.2020
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