Hayranları yasa boğuldu: Britney Spears emekli oluyor

Babası Jaime Spears’ın velayetinde yaşamını sürdüren ve geçen hafta görülen davada büyük bir baskı altında yaşamaya zorlanan ABD’li 39 yaşındaki pop yıldızı Britney Spears emeklilik kararı aldı.

Variety dergisinde yer alan haberde Spears’ın artık müzik yapmak istemediği ve profesyonel olarak şarkı söylemek istemediği belirtilirken, ünlü şarkıcının menajeri Larry Rudolph’un da Spears ile yollarını ayırdığı kaydedildi.

2008 yılında psikolojik buhran ve depresyon yaşayan Spears’ın vasisi olarak babası atanmış fakat aslında babasının genç şarkıcının birçok isteğini reddettiği ve yaşamını engellediği ortaya çıkmıştı. Geçen ay Spears Los Angeles mahkemesine çıkmış ve 13 yıllık velayet sürecinden mutlu olmadığını söyleyerek sürecin sonlandırılmasını istemişti.

Baba Jaime Spears’ın genç şarkıcının sevgilisinden çocuk yapma planlarını engellediğinin ortaya çıkması özellikle geçen ay gündem olmuş ve başta kadın hakları savunucuları olmak üzere birçok insanın tepkisini çekmişti. Fakat mahkeme, Spears’ın vasilik sürecinin devam etmesine karar vermişti.

Spears’ın menajeri Rudolph, “25 yılı aşkın bir süredir Britney Spears ile çalışıyorum ve hiçbir zaman bu vasilik durumunun ya da yönetimin bir parçası olmadım” dedi.

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