Hayranlarını üzdü: Bruce Springsteen’in sağlık sorunu gündem oldu

ABD'li rock gitaristi ve şarkıcısı Bruce Springsteen, mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle eylül ayında vereceği konserleri erteledi.

Sozcu.com.tr

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Grubu E Street Band ile sahne alan 73 yaşındaki ünlü şarkıcı ve söz yazarı Bruce Springsteen, çarşamba günü Instagram hesabında “peptik ülser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve tıbbi danışmanlarının kararıyla eylül gösterilerinin geri kalanını ertelemek durumunda kaldığını” paylaştı.

Konserlerini ertelediği için üzgün olduklarını belirten ünlü gitarist, hayranlarından da özür diledi. Springsteen her şey yolunda gittiği takdirde yapamadıkları konserlerini de ilerleyen dönemlerde gerçekleştirme sözü verdi.

Çarşamba günü sosyal medyada yapılan duyuru, bilet sahiplerine yeniden planlanan tarihlerle ilgili bilgilerin yakında geleceğine dair de güvence verdi.

Cleveland Clinic’e göre peptik ülser hastalığı midede veya ince bağırsağın ilk kısmında açık yaralar veya ülserler oluştuğunda ortaya çıkar. Pek çok peptik ülser hastalığı vakası, bakteriyel bir enfeksiyonun sindirim sistemine zarar vermesi nedeniyle gelişir.

Springsteen ve E Street Band’in, eylül ayı sonuna kadar planlanmış sekiz konseri daha vardı. En son pazar günü New Jersey, East Rutherford’daki MetLife Stadyumu’nda sahne aldılar.

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