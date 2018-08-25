Hayranlarıyla arasına duvar ördürten Cem Yılmaz’a tepki

Bodrum antik tiyatroda, MFÖ konserine gelen Cem Yılmaz’ın tavrı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini ret eden Cem Yılmaz, sevenleriyle arasına etten duvar ördürdü. Yoğun ilgi karşısında yaptığı hareketten dolayı Yılmaz'a hak verenler de oldu. Aynı konsere gelen Ali Sunal ise hiçbir hayranını kırmayarak fotoğraf çektirdi ve sempatik tavırlarıyla takdir topladı.

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MFÖ, bayramın 4'ünci günü Bodrum Antik Tiyatro'da sahnedeydi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da sevgilisi Defne Samyeli ile konseri izlemeye gelenler arasındaydı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Yılmaz, en ön sırada oturdu. Hayranlarının sevgi seline karşılık vermeyen Yılmaz fotoğraf çektirmek isteyenleri de reddetti. Küçük hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyen Yılmaz'ın etrafını ise koruma ordusu sardı. Hayranları ile arasına etten duvar ördürten Yılmaz, sevgilisi Samyeli ile de samimi poz vermekten çekinmedi. Cem Yılmaz'ın sevenlerine gösterdiği soğuk tavırlar herkesi şoke etti. Korumalar, Yılmaz'la fotoğraf çektirmek isteyen küçük bir çocuğun da fotoğraf isteğini geri çevirdi. Korumalar, “Cem Ağabey” diye bağıran çocuğu Yılmaz'ın yanından uzaklaştırdı.

BU KADAR İLGİ NORMAL Mİ?

Bir ara sahneye de çıkarak MFÖ'nün bateristi olan ünlü komedyenin yoğun ilgiden sıkılmasına hak verenler de oldu. MFÖ konseri için alana gelenlerin, konser verecek gruptan daha çok Yılmaz’a yoğunlaşması şaşkınlık yarattı. Yılmaz’ın korumalardan yardım istemesinin doğru olduğu da ifade edildi.



ALİ SUNAL TAKDİR TOPLADI

Yılmaz'ın hemen yan sıraların da oturan Ali Sunal ise hiçbir hayranını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Konser başlayana kadar tüm sevenleriyle fotoğraf çektiren Sunal, minik hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sevenleriyle teker teker fotoğraf çektiren Sunal yanına koruma bile istemedi. Kan ter içinde kalmasına rağmen hiçbir hayranını kırmayan Sunal, sevenleri tarafından büyük takdir topladı. Sunal'la beraber gelen eşi Nazlı Kurbanzade'nin mütevazi tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

İHA