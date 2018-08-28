Hayratlı ve Kadıköylü çocuklardan müzik şöleni

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Trabzon'un Hayrat ilçesinde, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası ve Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi korosu ilçe meydanında “Çocuk Şenliktir” temasıyla birlikte sahne aldı. Kadıköy'den 34, Hayrat'tan 30 çocuğun yer aldığı konserde Vivaldi gibi klasik eserlerin yanı sıra şarkı ve türküler seslendirildi. Birlikte prova yapan, müzik sayesinde birbirlerini tanıma fırsatı bulan Hayratlı ve Kadıköylü öğrenciler, seslendirdikleri türkülerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Henüz 5 ay önce kurulmasına rağmen performansları ile göz dolduran Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi ilk konserinde büyük beğeni topladı.

‘ÇOCUKLARIMIZ GELCEĞİMİZDİR'

Nuhoğlu Vakfı tarafından düzenlenen şenliğe, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu gibi isimler katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise “Çocuklarımız geleceğimizdir. Biz onlara ne verirsek onlar da bize gelecekte onu verecek. Çocuklarımızın kimlikli, kişilikli bireyler olarak yetişmesini istiyorsak onları iyi bir eğitimle donatmalıyız. Tüm dünyada bilindiği gibi çocukların gelişimlerindeki en önemli katkıyı sanat, kültür ve spor faaliyetleri veriyor. Bu bakımdan bu çocuk sanat merkezi çok yararlı. Bu ülkenin en büyük zenginliği çocuklar. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu unutmadan özgür, kişilikli, düşünen insanlar olması için onlara destek olalım ve sahip çıkalım” dedi.

HAYRAT'A 2 BİN KİTAPLI KAFE KÜTÜPHANE

Konuşmaların ardından Nuhoğlu Vakfı Danışmanlar Meclisi Başkanı Çetin Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi proje koordinatörü Yeşim Altınay'a plaket verdi. Şenlik kapsamında yaklaşık 2 bin kitabın yer aldığı Şelale Kitap Kafe'nin de açılışı yapıldı.