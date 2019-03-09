Hazal Kaya: “Biz varız! Hep buradaydık”

Hazal Kaya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kanser tedavisi gören annesi ve önceki gün vefat eden Prof. Selhan Endres ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Büyük bir sabırla, birbirimize destek olarak, hep birlikte gerçekleştirebileceğiz, sanırım gerçek güç bu! İşte tam da bu sevgiyle, heyecanla bağırıyorum biz varız! Hep buradaydık ve burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Selhan Endres’in vefatı oyuncu Hazal Kaya’yı derinden etkiledi. Annesi ve Endres ile yemek yerken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Kaya, duygusal bir mesaj kaleme aldı.

Kaya’nın notu şöyleydi:

“Aslında bugün buraya kadın, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, neden öğrenmesi hazmetmesi bu kadar zor meselelerdir filan gibi serzenişli bir mücadele yazısı yazacaktım ancak dün, tanıdığım en güçlü idealist kadın figürlerinden birini, Prof.Selhan Endres'i toprağa verdik. Dünden beri ondan ne kadar çok şey öğrendiğimi düşünüp duruyorum. Yaptığımız okumalar, önerdiği ve her seferinde o ince zevkiyle, gerçek bir öğreten zekasıyla her seferinde bayılacağımı öngörerek önerdiği romanlar, öyküler, hatta makaleler, birlikte gittiğimiz bütün konserler, öğrencilerinden öğreneceği her şeye duyduğu heyecan, karşısındakini dinlemeye olan sevgisi, bitmek bilmeyen merakı ve hayata, yaşamaya duyduğu bağlılık. Hayatına dokunduğu bir sürü öğrencisi de vardı dün, çoğu kadın. Onun birleştirici gücünden bahsettiler. Öyle severek anlatırdı ki, edebiyat öğretmek onun mesleği değil de hayat amacı gibiydi, öğretirken sevdiklerinden örnekler verirdi o yüzden. O sevgi birleştirirdi işte herkesi. Gidişiyle öğrettiği de bu galiba. Değişimi, dönüşümü, yavaşlığına duyduğumuz öfkeyle, öğrenmekte güçlük çekene tahammülsüzlükle değil heyecanla, sevgiyle, neyi anlatmakta yanlış yaptığımızı düşünerek, büyük bir sabırla, birbirimize destek olarak, hep birlikte gerçekleştirebileceğiz, sanırım gerçek güç bu! İşte tam da bu sevgiyle, heyecanla bağırıyorum biz varız! Hep buradaydık ve burada olmaya devam edeceğiz.”



