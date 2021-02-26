Hazin ama coşkulu, hırslı ama mütevazı bir hayat

Klinik Psikolog Şehnaz Tuna'nın “Çapraz Hayatlar Düz Cevaplar” adlı ilk kitabının ardından ikinci eseri “Anna Freud Bakire Ölen Bir Anne” adli biyografi kitabı Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un en küçük kızı Anna Freud, çocuk psikanalizinin ilk ve önde gelen uygulayıcılarından biri olmasına rağmen hakkında yazılmış kapsamlı sadece bir eser olması Şehnaz Tuna'yı yazma sürecinde zorlayan etkenlerden biri olmuş. “Yayınevinden Anna Freud'un biyografisini kaleme alma önerisi geldiğinde, “Hayatımda bu denli önemli bir yer alacağını düşünmemiştim.

Aşina olduğum bir isim olsa da Anna Freud hakkındaki bilgim, psikanalize olan bilimsel katkılarıyla sınırlıydı” diyen Şehnaz Tuna, şimdi kitabını okurlarıyla buluşturmanın büyük hazzını yaşıyor. Gelin, yazarının ağzından kitabı tanıyalım:

DAHA ÇOK ŞEY YAZMAK İSTEDİM

*Araştırmaya başladıkça hazin ama coşkulu, hırslı ama mütevazı, gölgede ama odakta son derece farklı bir hayatı olduğunu öğrendiğim Anna, çalıştığım aylar boyunca yaşantımın ayrılmaz bir parçası oldu. Öyle ki artık yakınlarım bana ulaşamadıklarında direkt olarak ‘Anna mı?' diye sormaya başlamışlardı.

*Bu çalışma dışarıdan bakıldığında bir proje olarak gözükse de Anna Freud benim için çok daha fazlası oldu. Onu tanıdıkça hakkında daha da çok şey öğrenmek istedim.

*Öğrendikçe daha çok yazmak istedim. İlk biyografi deneyimimde bir insan hayatını sınırlı sayıda sayfalara sığdırmanın ne kadar zor olduğunu gördüm ama diğer yandan araştırmalarım sonucu öğrendiğim her detaydan inanılmaz keyif aldım.

*Herkesin uyuduğu geç saatlerde yaptığım okumalarımda özellikle Anna ve babasının birbirlerine olan sevgilerinin ortak tutkuları olan psikanalize nasıl yansıdığını görebilmek, teori ve kuramların doğuşuna birebir seyirci olmak eşsiz bir deneyimdi.

*Aylar sonra kitabımın son cümlesine koyduğum o son nokta Anna'dan ayrılışımın bir simgesi olsa da şimdi artık onu herkesle buluşturabilmenin heyecanını yaşıyorum.