Hedda Gabler, Ocak ayında da izleyicilerle buluşacak

Hedda Gabler, geçtiğimiz Ekim ayında izleyicilerle buluşmuştu. Norveçli yazar Henrik Ibsen’in yazdığı, Patrick Marber’ın uyarladığı oyun; Mehmet Birkiye’nin rejisi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.
“Can sıkıntısının tragedyası” olarak tanımlanan, modern döneme damgasını vurmuş ve dünya çapında ses getirmiş bir metin olma özelliğini taşıyan Hedda Gabler, ülkemizde ilk kez bir özel tiyatro tarafından sahneleniyor.
Oyunda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Osman Karakoç, Nazan Diper ve Merve Satılan yer alıyor. Oyun; bir kadın anti-kahramanın gözünden insanın modern dünyadaki yaşam amacını ve bu amacın varlığını sorgulatıyor.
OYUN TAKVİMİ
4 Ocak 16:00 ve 20:30 İstanbul Dasdas
18 Ocak 16:00 ve 20:30 Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)
28 Ocak 20:30 Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)
KÜNYE
Yazan : Henrik Ibsen
Uyarlayan : Patrick Marber
Çeviren : Beliz Güçbilmez
Yönetmen : Mehmet Birkiye
Sahne ve Işık Tasarımı : Cem Yılmazer
Kostüm Tasarımı : Gamze Kuş
Müzik Tasarımı : Çağrı Beklen
Hareket Tasarımı : Tuğçe Ulugün Tuna
Yönetmen Yardımcısı : Efsane Odağ
Afiş Tasarım ve Fotoğraf: Edze Ali