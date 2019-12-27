Hedda Gabler, Ocak ayında da izleyicilerle buluşacak

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği Hedda Gabler, önümüzdeki Ocak ayında da izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Hedda Gabler, geçtiğimiz Ekim ayında izleyicilerle buluşmuştu. Norveçli yazar Henrik Ibsen’in yazdığı, Patrick Marber’ın uyarladığı oyun; Mehmet Birkiye’nin rejisi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.

“Can sıkıntısının tragedyası” olarak tanımlanan, modern döneme damgasını vurmuş ve dünya çapında ses getirmiş bir metin olma özelliğini taşıyan Hedda Gabler, ülkemizde ilk kez bir özel tiyatro tarafından sahneleniyor.

Oyunda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Osman Karakoç, Nazan Diper ve Merve Satılan yer alıyor. Oyun; bir kadın anti-kahramanın gözünden insanın modern dünyadaki yaşam amacını ve bu amacın varlığını sorgulatıyor.



OYUN TAKVİMİ

4 Ocak 16:00 ve 20:30 İstanbul Dasdas

18 Ocak 16:00 ve 20:30 Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

28 Ocak 20:30 Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)



KÜNYE

Yazan : Henrik Ibsen

Uyarlayan : Patrick Marber

Çeviren : Beliz Güçbilmez

Yönetmen : Mehmet Birkiye

Sahne ve Işık Tasarımı : Cem Yılmazer

Kostüm Tasarımı : Gamze Kuş

Müzik Tasarımı : Çağrı Beklen

Hareket Tasarımı : Tuğçe Ulugün Tuna

Yönetmen Yardımcısı : Efsane Odağ

Afiş Tasarım ve Fotoğraf: Edze Ali