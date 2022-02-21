Helen Mirren: Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü hak etmiyorum

Ünlü aktris Helen Mirren, kariyeri ve oyunculuğu hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. The Times'ın haberine göre, Mirren, gelecek hafta alacağı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü hak etmediğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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76 yaşındaki Oscarlı aktris, gelecek hafta Los Angeles Screen Actors Guild (SAG) Onur Ödülü’nü alacak. Ödülü daha önce alanlar arasında ise Robert De Niro, Julie Andrews, Elizabeth Taylor ve Gene Kelly gibi efsaneleşmiş isimler yer alıyor.

The Mail on Sunday’e konuşan ünlü oyuncu, bu ödülü alacağına şaşırdığını belirtti. “Samimi olarak söyleyebilirim ki, yaşam boyu başarı ödülünü hak ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü hala aktif olarak çalışmaya devam ediyorum. Şimdiye dek çoğu harika olan birçok film yaptım, bazıları da gerçekten kötüydü. Bu ödülü alıyor olmak beni şaşırttı, büyük bir onur” dedi.

Mirren’ın Oscar, Bafta, Emmy ve Tony gibi çeşitli ödülleri bulunuyor. Ayrıca 2006 yılında çektiği The Queen filmiyle kazandığı bir SAG ödülü de mevcut.

“KENDİMİ ELEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUM”

Gençliğinde olduğu gibi kendini eleştirdiğini belirten oyuncu, kariyerinin 56. yılında da bu durumun devam etmesi konusunda endişeliydi:

“Kendimi, vücudumu hala aklımdaki halim gibi görüyorum. Yirmili, otuzlu ve kırklı yaşlarım; mücadeleci, hırslı, hayal kırıklığına uğramış ve kendi kendini eleştiren bir şekilde geçmişti. Kendimi hala aynı insan olarak hissediyorum. Merak ediyorum, bu hiç değişecek mi? O gergin his beni hep tetikte tutuyor. Bu seferi de hallettim ama bir dahaki işte tekrar karşıma çıkacak diyorum. Çünkü yaptığınız işte ne kadar iyi olduğunuzdan asla tam olarak emin olamazsınız. Bizim işimiz doktor, mimar ya da bahçıvan olmaya benzemiyor, bakıp da ‘Ah evet, bu gerçekten iyi’ diyebileceğiniz bir iş değil. Oyunculuk çok daha değişken bir şey.”

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