Hem Boğaz havası hem kültür gezisi

Hem Boğaz havası hem kültür gezisi

Havaların ısınmasıyla birlikte herkes sokaklara akın etmeye başladı. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da incisi olan Boğaz, insanlarla dolup taşmaya başladı. Bu sırada müzeler de daha fazla ziyaret edilmeye başlandı. İşte, Boğaz’da müze keyfi yapmak isteyenlere özel önerilerimiz…

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Rumeli Hisarı

Sarıyer'de bulunan ve Anadolu Hisarı'nın karşısında, İstanbul Boğazı'nın en dar ve akıntılı kısmında inşa edilmiş ‘Rumeli Hisarı', kuleleri, kapıları ve yapılarıyla görülmeye değer. Gülleler ve Haliç'i kapattığı söylenen zincirin bir parçası ise mekanın en gözde yeri. Çarşamba günü hariç müze, 09.00-19.00 arasında ziyarete açık.

Barış Manço Müzesi

Anadolu Yakası'nda en çok ziyaret edilen müzelerden biri de ‘Barış Manço Müzesi'. Moda'da bulunan müzede efsane sanatçının eşyaları sergileniyor. Manço'nun ‘Adam Olacak Çocuk' programının da yayınlandığı müze pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

Türkiye'nin tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biri olan ‘Uçurtma Müzesi' Üsküdar'da yer alıyor. Müzede 2 bin 500'ün üzerinde uçurtma yer alıyor. Müze, pazar günleri hariç ziyaretçilere açık.

Beylerbeyi Sarayı

Boğaz'ın en dikkat çeken yapılarından olan ‘Beylerbeyi Sarayı'na giriş yetişkinler için 30, öğrenciler için 15 TL… 09.00-17.00 arası ziyarete açık olan Saray, rehber tarafından gezdiriliyor.

Borusan Comteporary Perili Köşk

‘Borusan Contemporary Perili Köşk', ev sahipliği yaptığı sergilerle sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği bir mekan. Rumeli Hisarı'nın yakınında bulunan müze, sadece cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında açık.

İtfaiye Müzesi

‘İtfaiye Müzesi', Türk itfaiyeciliğinin tarihsel gelişimini gözler önüne seriyor. Beşiktaş'taki Yıldız Mahallesi'nde bulunan müze, cumartesi ve pazar günleri hariç, hafta içi ziyaret edilebiliyor.