Hem doğum gününü kutladı hem de Ara Güler Müzesi’nin açılışını

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) ve Ara Güler Müzesi, kapılarını Ara Güler’in doğum günü olan 16 Ağustos’ta bomontiada İstanbul’da ziyaretçilere açtı. Ara Güler Müzesi, bir fotoğrafçı adına açılan ilk müze olma özelliğini taşıyor.

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Duayen fotoğrafçı Ara Güler dün 90 yaşına bastı. Usta ismin 70 yıllık arşivi ise bir fotoğrafçı adına açılan ilk müze özelliğini de taşıyan Ara Güler Müzesi’nde buluştu. Müzedeki arşivinden derlenen eserler dün bomontiada’da açılan ‘Islık Çalan Adam’ sergisinde buluştu. Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğinde iki yıldır çalışmalarını sürdüren arşiv ekibi, Ara Güler'in yüzbinlerce eserinin tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işlemlerini yürüttü. Arşiv koleksiyonlarının önümüzdeki dönemde bir portal üzerinden fotoğraf meraklıları ve araştırmacılara açık hale getirilmesi hedefleniyor.

KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Ara Güler Müzesi'nin açılışı, iş, sanat ve siyaset dünyasından seçkin konukların katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan, Ara Güler'le dünyada benzeri olmayan bir işbirliğine imza atıklarına işaret ederek, “Çok kıymetli bir kaynak olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını, bu süreçte fotoğraf sanatının bu arşiv üzerinden çeşitli yöntemlerle desteklenmesini hedefliyoruz. 2016 yılında Ara Güler ile yapılan işbirliği sonrasında kurulan Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. çatısı altında yapılandırılan Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'ni (AGAVAM) ile Ara Güler Müzesi, üstadın 90'ıncı doğum gününde açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Profesyonel düzeyde yönetilen ve kâr amacı gütmeyen bu iki sanat kurumu birbirini operasyon ve içerik anlamında besleyecek, koordineli çalışacak” dedi.

Müzeye giriş ücretsiz olacak. Müzede söyleşiler, film gösterimleri, paneller gibi etkinlikler olacak.