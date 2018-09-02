Hem şarkı söylüyor hem doktorluk yapıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şansın Tüzün, aynı zamanda müzik dünyasında da mücadele veriyor. Uzmanlık alanı romatizmal hastalıklar olan Tüzün'le bestesi Goran Bregoviç'e sözleri kendisine ait Avare adlı ilk maxi single'ını, temmuz ayında çıkan Sensizliğe Dayanabilirim şarkısını, doktorluğunu ve hedeflerini konuştuk.

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Bir yanda doktorluk diğer yanda müzik… Hangisi önce başladı ve siz nasıl şarkıcı oldunuz hocam?

Pek çok kız çocuğu gibi ben de saç fırçasını elime alıp evde şarkılar söylerdim. Eğitim hayatına girince de okullarda orkestra solistliği yapmaya, müzikal etkinliklerde hep ön sırada olmaya başladım. Ancak şarkıcı olmak gibi bir düşüncem yoktu hiç. O ara edebiyat aşkı başlayınca önce öyküler sonra da şarkı sözü yazmaya başladım. Derken sözü müziği bana ait şarkılar ürettim ve bunları da ben okumalıyım dedim.

Müzik eğitimi aldınız mı?

Tıp stajımı yaparken Türkiye ile Amerika’da vokal ve ses eğitimi de aldım. Chicago’da New York’ta İngilizce yazıp bestelediğim şarkıları kusursuz yorumlamak için çabaladım, eğitim gördüm. Sonrasında Türkiye’ye dönünce de Türkçe şarkılar yazıp bestelemeyi sürdürdüm.

MÜZİĞİ AMATÖR RUHLA YAPIYORUM

Sizin asıl mesleğiniz hangisi?

Benim asıl mesleğim elbette doktorluk. Ayrıca ilk doktor-sanatçı da ben değilim. Ferhat Göçer, Alaeddin Yavaşça, Erol Köse, Cüneyt Arkın, Mustafa Altıoklar aklıma ilk gelen doktor-sanatçılarımızdan bazılarıdır. Ben müziği tamamen amatör bir ruhla yapıyorum. Akustik ve alternatif müzik yapmaya çalışıyorum.

İlk adımı nasıl attınız?

2009’da Amerika’dan geldim ve 2013’ten beri farklı kültürlerin barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşaması konusunda mesajlar veren Medeniyetler Korosu’nda kendi şarkılarımla yer almaya başladım. 2015’te Çanakkale’de Avustralya ile ortak müzikal çalışmalarımız oldu. Gelibolu adlı bir şarkı yaptım, Avustralyalı bir sanatçıya hem Türkçe hem İngilizce söyledim.

Goran Bregoviç’le yollarınız nasıl kesişti?

Bregoviç’in 2015’te seri konserleri vardı. Türkiye’ye gelince bir radyo programında tanıştık. Doktor oluşum ilgisini çekti. Semavi dinler konusundaki mesajlarımdan etkilendi. Bu konuda kendisinin de çalışmaları devam ediyor. 2015’teki Çeşme Açıkhava’daki konserine ben de gittim, sahneye çıktım. Kendisinin Ederlezi adlı şarkısını Türkçe sözlerle Hıdrellez adıyla hazırlamıştım, onu okudum. 2019’da Bregoviç’le ortak konserlerimiz olabilir, görüşmelerimiz sürüyor.

“MÜZİK AŞKIMI ÖLDÜRMEK İSTEMİYORUM”

“Koskoca profesörün şarkıcılıkta işi ne?” diyen çıkıyor mu?

Hasta bakmak ve öğrencilere ders vermek dışında müzik aşkımı da öldürmek istemiyorum. Benim asıl işim doktorluk elbette ve onu asla ihmal edemem. Fakültem beni destekliyor, söz ve müziği bana ait olan Cerrahpaşa Marşı’nı yaptım, çok beğenildi. Hastalarım şarkılarımı dinliyor, beni yüreklendiriyorlar.

Zaman yetiyor mu size?

(Gülüyor). Planlamayı iyi yapınca zaman yetiyor. Benim içimde üç kadın var. Birinci kadın, hastalarıyla ve öğrencileriyle ilgileniyor. İkinci kadın, kendi şarkılarını söylemeyi çok seviyor. Üçüncü kadın ise her ikisini omuzlarında taşıyan Şansın Tüzün’ün kendisidir. Benim bir adım daha var, o da sahnedeki adımdır, ChanCe (Şans)…