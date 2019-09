Her an nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘her an’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Her an nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘her an’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'her an'dır. Her an mı, heran mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘her an’dır.

HER AN NE DEMEK: Hemen, anında, hemen bu vakitte anlamındadır.

HER AN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin her an mı, heran mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı her an şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

heran (Yanlış kullanım)

her an (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Her an kapı çalacak ve o içeri girecekmiş gibi umutla bekliyorum.”