Her biri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘herbiri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Her biri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘herbiri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘her biri’dir. Her biri mi, herbiri mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘her biri'dir.

HER BİRİ NE DEMEK: Ayrı ayrı hepsi anlamındadır.

HER BİRİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin her biri mi, herbiri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı her biri şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

herbiri (Yanlış kullanım)

her biri (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Her biri ikişer kiloluk paketler halinde geldi.”