Her biri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘herbiri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘her biri'dir.
HER BİRİ NE DEMEK: Ayrı ayrı hepsi anlamındadır.
HER BİRİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin her biri mi, herbiri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı her biri şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
herbiri (Yanlış kullanım)
her biri (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Her biri ikişer kiloluk paketler halinde geldi.”