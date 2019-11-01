Her gün nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hergün’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Her gün nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hergün’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'hergün'dür. Her gün mü, hergün mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘hergün’dür.

HER GÜN NE DEMEK: Süreklice, sürekli olarak anlamındadır

HER GÜN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin her gün mü, hergün mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı her gün şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

hergün (Yanlış kullanım)

her gün (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Her gün aynı işleri yapmaktan artık sıkıldım. ”