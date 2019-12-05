Her nedense nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hernedense’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘her nedense'dir.
HER NEDENSE NE DEMEK: Nedense anlamındadır.
HER NEDENSE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin her nedense mi, hernedense mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı her nedense şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
hernedense (Yanlış kullanım)
her nedense (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Her nedense söylediklerinin kimleri üzdüğünün farkında bile değildi.”