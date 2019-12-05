Her nedense nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hernedense’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Her nedense nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hernedense’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘her nedense’dir. Her nedense mi, hernedense mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘her nedense'dir.

HER NEDENSE NE DEMEK: Nedense anlamındadır.

HER NEDENSE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin her nedense mi, hernedense mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı her nedense şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

hernedense (Yanlış kullanım)

her nedense (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Her nedense söylediklerinin kimleri üzdüğünün farkında bile değildi.”