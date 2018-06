Her oyuncu su gibi akışkan olmalı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

– Eric Morris'le nasıl tanıştınız?

Eric'le 2005 yılının haziran ayında, 5657 Wilshire'daki kafede 09.30'da buluştuğumuzda tanıştık. Ben o dönem Los Angeles'a sadece on günlüğüne gelmiştim ve üç yıl kalmak gibi bir düşüncem yoktu. Gelin görün ki Akrep burcu takıntılı, tutkulu, hiçbir zor şart karşısında yılmayan; kendini yarattığı ve öğrettiği metoda adamış bu dahiyle biraz vakit geçirince çok etkilendim. Öncelikle özgürleşme sürecini bana nasıl yaşatacağını kavrayıp onunla yolculuğa çıkmaya çok istekli olduğumun farkına vardım.

– Bu sürecin zorluğunu hiç düşündünüz mü?

Eric Morris Sistemi aracılığıyla kendime yapacağım bu yolculukta, cemaat toplumunda birey olma zorluğunun üzerimde yarattığı korkudan, karakter yaratma isteğimdeki başarısızlıklara tanıklık etmeme kadar bu zorlu süreçten geçmeye hazırdım.

1200'e yakın egzersiz

– Nasıl bir oyunculuk metodu bu?

İnsanın yaşantısı değiştikçe, bu değişimi kendi penceresinden yansıtmaya devam etmiş. Oyunculuk mesleğinde ise yöntem arayışları başlamış ve çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin çoğu oyuncunun yansıtmayı arzu ettiği hale hangi araçlarla geçiş yapabileceğiyle ilgilenmiş ama oyuncunun ‘olma hali' ile ilgilenmeyi es geçmiştir. İşte bu açığın farkına 1960'larda ilk kez Eric Morris varmış ve Eric Morris Sistemi adını verdiği oyunculuk kuramını geliştirmiştir. Bu kuram sistematik bir biçimde öncelikle adına ‘enstrüman' dediği, oyunun ruh, beden, zihin bütünlüğüne odaklanmış, oyuncuyu anı ‘olma hali' ile deneyimlemekten alıkoyan toplumsal zorlardan kendi tercihiyle 1200'e yakın egzersiz sunmuştur.

– Bu sistemden eğitim gören Hollywood ünlüleri var mı?

Johnny Depp, Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Brandon Lee gibi birçok ünlü oyuncu Eric Morris Sistemi ile ilgili eğitim almıştır.

Sadece bir başlangıç

– İki ay bu sistemin öğrenilmesi için yeterli mi?

Bu atölye çalışması sadece bir başlangıç…

– Sistemden ve ders verdiğiniz oyunculardan söz eder misiniz?

Öğrencilerimizden biriyle şimdilerde bir sinema filmi üzerine yaptığımız çalışma sırasında, profesyonel bir oyuncuyla oyuncu adayının enstrüman anlamında düşebileceği endişelerin aynı olduğunu gözlemliyorum. Bu gözlemimi İpek Bilgin, Kıvanç Tatlıtuğ, Melisa Sözen, Ozan Erdönmez, Can Remzi Ergen, Rıza Kocaoğlu'nu bire bir çalıştırırken de deneyimlemiştim. Bu sebeple, her oyuncu ve oyuncu adayının su gibi akışkan ve her kalıba girebilir hale gelebilmesi, oyunculuktaki istikrara sahip olabilmesi için antrenman yapmaya her daim devam etmesi gereklidir.

Mesleği güzel icra edebilme yolu

– Son cümleni biraz daha açar mısın?

Nasıl ki bir tenis oyuncusu her gün en az iki üç saat antrenman yaparak uluslararası çapta bir oyuncu olabiliyorsa aynen öyle… Bu durum, otomatiğe bağlamamak, her daim yeni bir renkle karşılaşmak ve karşılamak, eserin gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli bir hayat yolculuğu, mesleği güzel icra edebilme yolu.

– İzmir daha mı farklı?

Bu yolculuğa Toy İzmir'de katılanların heyecanı ve niteliği, doğrusunu söylemek gerekirse İstanbul'dan daha fazla heyecanlandırdı beni.

Önce misafir olun

– Katılımcılara öneriniz nedir?

Benimle, Eric Morris Sistemi'ne bağlı çalışmak isteyenlere önerim, öncelikle bu sistemin sizdeki karşılığına hazır olup olmayacağınıza bakmak üzere derse gelip misafir olmanızdır. Karar verdikten sonra da devamlılıkla bu sistemi öğrenmeye çalışmanız gerekir.

– Diğerleriyle kıyaslarsak bu sistemin farkı nedir?

Bir tek bu sistem, senin yapını anlamak üzere kurulu ve uyumsuz olanı dışlamak yerine oyunculuğun gerekliliği olarak kabul edip, eserde kullanılır hale getirebiliyor. Bu açıdan da diğer sistemlerden ayrılıyor.